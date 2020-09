Fast alle Kunden entschädigt

Obwohl alle Betroffenen einen eingeschriebenen Brief erhalten haben, haben sich viele auch zwei Monate nach dem Bank-Skandal noch nicht bei der Einlagensicherung gemeldet. „Es ist davon auszugehen, dass es sich dabei um Zweit-Kontoverbindungen handelt. Es ist unwahrscheinlich, dass jemand seit Juli sein Konto nicht benutzt hat“, sagt Tacke. Bei diesen Fällen handle es sich eher um kleinere Beträge vom zweistelligen Bereich aufwärts. Offen sind auch viele so genannte Überbringersparbücher. Die Zeit drängt nicht: Die Verjährungsfrist beträgt 30 Jahre. „Wenn jemand also in ein paar Jahren ein Sparbuch im Kasten findet, wird er trotzdem entschädigt.“