Dichtes Gedränge im Schulbus

Überfüllte Schulbusse, dichtes Gedränge in den Gängen, und keine Lösung in Sicht: Die Fahrt in die Schule jeden Morgen ist für viele Kinder immer noch eine Herausforderung. Abstand halten ist so gut wie nicht möglich. Die Eltern sind mittlerweile verzweifelt und fordern dringend eine Lösung von den Verantwortlichen.