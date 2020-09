Frau in Krefeld brutal misshandelt: Mann verhaftet

Nach der brutalen Misshandlung einer Frau in Krefeld sind die Einsatzkräfte stundenlang in Sorge um die Kinder der 32-Jährigen gewesen. Die Polizei fürchtete, dass der mutmaßlich gewalttätige Vater die vier Geschwister in seiner Gewalt haben könnte. Die Kinder waren wohlauf. Ihr Vater war zunächst auf der Flucht und wurde am Sonntag festgenommen, berichtete die Polizei.