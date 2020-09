München im Corona-Kampf viel strenger als Wien

Vergleichsweise lax wirken die in Wien gültigen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus, wenn man sich die bayrische Metropole München mit knapp 1,5 Millionen Einwohnern und bisher insgesamt rund 10.000 bestätigten Infektionen mit SARS-CoV-2 ansieht (Wien: 1,9 Millionen Einwohner, insgesamt 11.800 Corona-Infektionen). So wurde in München für das kommende Wochenende - nicht zum ersten Mal - ein lokal begrenztes nächtliches Alkoholverbot verfügt, das von 23 bis 6 Uhr früh in Kraft ist. Betroffen sind fünf als Party-Hotspots bekannte öffentliche Plätze wie die Isarauen und der Gärtnerplatz, die sich während der Corona-Pandemie als Feiermeilen etabliert haben.