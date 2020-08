München: Alkoholverbot bei steigenden Covid-Zahlen

Die Stadt begründete den Schritt wie folgt: „Es geht in Zeiten der Pandemie zuallererst um den Schutz der Bevölkerung und darum, noch wesentlich belastendere Maßnahmen möglichst zu vermeiden“, so Reiter. So sollen Menschenansammlungen, wie sie derzeit am Gärtnerplatz, aber auch im Englischen Garten oder an der Isar vorkommen, verhindert werden.