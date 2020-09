Landtagssitzung erstmals mit Fragerunde

Am heutigen Donnerstag tagt in Eisenstadt wieder der Landtag. Auf dem Programm der Sitzung stehen insgesamt 22 Tagesordnungspunkte. Unter anderem werden etwa die Änderung des Naturschutz- und Landschaftspflegegesetzes oder die Schaffung eines eigenen Fonds für Lehrlinge debattiert. Auch der Corona-Bonus für Landesspitalsmitarbeiter steht auf dem Programm. Die insgesamt 1800 Beschäftigten der KRAGES, die während der Pandemie im Dauereinsatz waren, sollen mit den Oktober-Gehältern eine Zulage erhalten. Das Land veranschlagt hierfür eine Million Euro. Eine Ausweitung auf die Angestellten des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt wird gerade verhandelt.