Berlusconi: „Hatte Angst, es nicht zu schaffen“

„In diesen Momenten hatte ich die schrecklichen Bilder aus den Krankenhäusern vor Augen, die wir alle gesehen haben, die Intensivstationen, die intubierten Patienten“, sagte der Oppositionspolitiker gegenüber dem „Corriere della Sera“ im Rückblick über seine ersten Tage in der Klinik. „Ich muss sagen, dass ich nie aufgehört habe - wie auch in der Vergangenheit -, auf die Hilfe von Gott zu vertrauen und in die Kompetenzen der Ärzte“, so der Unternehmer.