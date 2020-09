Ärzte rieten Schwarzenegger von Reise nach Wien ab

Arnold Schwarzenegger wird aufgrund der Coronakrise nicht beim Austrian World Summit am Donnerstag in der Wiener Spanischen Hofreitschule dabei sein können. Gleich mehrere Ärzte haben den Schauspieler vor der Reise gewarnt. Jedoch wird Schwarzenegger an der Veranstaltung virtuell teilnehmen und auch seine Rede als Gastgeber halten, hieß es am Dienstag seitens der Organisatoren.