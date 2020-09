Es wird gebaut: Neuer Wohnraum entsteht

Insgesamt sind es 24 Eigentumswohnungen, die in zwei Wohnblöcken samt Tiefgaragenparkplätzen errichtet werden. Für die Gemeinde Gmünd ist das Projekt eine Stärkung des ländlichen Raumes. „Es muss moderner und leistbarer Wohnraum für die junge Generation geschaffen werden. Nur so kann man eine Abwanderung verhindern“, sagt Bürgermeister Josef Jury beim Spatenstich am Donnerstag.