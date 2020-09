U-Ausschuss: Opposition zieht vor Gericht

So wie die SPÖ fordert die Opposition volle Aufklärung in der „Causa Pleitebank“. Dem Antrag von ÖVP, FPÖ und Grünen auf einen U-Ausschuss war am 4. September stattgegeben worden. „Die Landtagspräsidentin hat aber ohne rechtliche Grundlage und ohne Rücksprache mit den anderen Parteien wichtige Passagen aus dem Antrag gestrichen“, kritisiert ÖVP-Klubobmann Markus Ulram. Den U-Ausschuss zu verschleppen wirft FPÖ-Mandatar Alexander Petschnig der SPÖ vor: „Auch die Posse rund um den Verfahrensrichter ist zu hinterfragen.“ Grünen-Klubobfrau Regina Petrik setzt nach: „Dass der SV Matterburg eng mit der Bank und der Fußballakademie vernetzt war, ist außer Zweifel. Doch die Landtagspräsidentin streicht ausgerechnet jenen Absatz, in dem wir Auskunftspersonen fragen können, ob sie Geschenke vom SVM erhalten haben. Das geht nicht!“ Die Opposition geht mit ihren Einwänden vor das Landesverwaltungsgericht.