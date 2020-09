Die geheimen Klauseln des Meghan-Deals

Genau an diesen pikanten Details stößt man sich in Großbritannien, man prangert die Scheinheiligkeit von Harry und Meghan an, die sich doch so sehr mehr Privatheit gewünscht hatten. Aber die gibt es definitiv nicht in der Welt der Scheinwerfer und roten Teppiche. Spötter warten bereits gespannt, wie Meghan ihr Image als gesellschaftspolitisch engagierte Wohltäterin mit der Präsenz beim Internet-Riesen Netflix vereinbaren will, der mit seinen 193 Millionen Abonnenten und seinem rasanten Wachstum eher ein Symbol für lukrative Börsengewinne ist als für Charity.