Schramböck: Österreicher sollen mehr einkaufen

Jugendarbeitslosigkeit als Problem

Ministerin Aschbacher verwies darauf, dass die ebenfalls am Dienstag veröffentlichten Arbeitslosenzahlen für August zeigen, dass die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Höhepunkt der Krise zwar zurückgeht, aber noch immer deutlich höher ist als vor einem Jahr. Die Zahl der Menschen in Kurzarbeit habe sich bei etwa 450.000 stabilisiert. Derzeit seien außerdem rund 40.000 Jugendliche ohne Job, wobei es in den Bundesländern mehr offene Lehrstellen als Jobs gebe und in Wien auf jede Lehrstelle neun Suchende kämen.