423.000 ohne Job, 450.000 weiterhin in Kurzarbeit

Die Corona-Krise wirkt sich weiterhin stark auf den Arbeitsmarkt aus. Im August waren 422.910 Personen ohne Job, das sind um 92.219 Personen bzw. um 27,9 Prozent mehr als im August 2019. Davon waren 371.893 Personen (+33,2 Prozent zum Vorjahresmonat) beim AMS arbeitslos gemeldet und 51.017 Personen (-1,0 Prozent) in Schulung. In Kurzarbeit sind aktuell 452.499 Menschen, die Zahl ist laut Ministerium seit Ende Juli in etwa konstant. Am stärksten betroffen sind der Tourismus und die Gastronomie.