Schutz vor den Gewalten der Natur!

„Und die Hochwassersaison dauert bei uns noch bis Ende November. In den vergangenen Jahren hatten wir übrigens die schwersten Ereignisse im Spätherbst“, erklärt Seymann. Das spiegelt sich inzwischen auch in den Budgetzahlen wieder: Vor wenigen Jahren war dieses mit 13 Millionen Euro dotiert, inzwischen wurde es auf 21 Millionen erhöht. Seymann: „Das Beispiel Berg zeigt, wie wichtig Schutzmaßnahmen wie Verbauungen sind. Eine Investitionen von einer Million sichert und schützt einen Wert von 2,5 Millionen Euro.“ Das Geld dafür stammt aus dem Katastrophenfonds des Bundes. Damit wird derzeit auch der Murbrecher in Afritz errichtet, der den Tronitzer Bach bändigen soll, der schon mehrmals Schäden in Millionenhöhe verursacht hat. Ein weiteres Projekt ist in Feld am See in Planung, um den Hoferberg Bach in die Schranken zu weisen. Trotzdem ist das Gefahrenpotenzial weiterhin groß. „In Kärnten gibt es 1400 Bäche und mehr als 500 Lawineneinzugsgebiete“, erklärt Seymann gegenüber der „Bergkrone“: „Dazu kommt auch, dass wir auf einem technisch sehr hohem Niveau leben und sich unsere Verletzlichkeit verändert hat. Es darf nichts mehr passieren, und deshalb ist auch der Bedarf nach Schutz höher.“