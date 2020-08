Vier Tote bei Explosion auf Flüchtlingsboot

Drei Migranten in Lebensgefahr

Weitere zwei Menschen werden noch vermisst. Fünf Personen, unter ihnen zwei Polizisten, die sich mit der Küstenwache an der Rettungsaktion beteiligten, wurden verletzt, berichteten italienische Medien am Sonntag. Drei verletzte Migranten schweben in Lebensgefahr und wurden mit schweren Brandwunden ins Krankenhaus eingeliefert.