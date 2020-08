Lienz: Mechatronikstudium auch für Berufstätige

Für Interessenten des Mechatronik-Studiums finden am Dienstag, den 8. September, Online-Informationsveranstaltungen statt. In einem virtuellen Hörsaal wird das Studium, das von Uni Innsbruck und Privatuniversität UMIT TIROL am Campus Lienz angeboten wird, im Detail vorgestellt. Fragen können direkt während der Videokonferenz gestellt werden. Das Studium wird auch für Berufstätige angeboten.