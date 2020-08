Strände auf Mallorca werden nachts geschlossen

Um die steigenden Infektionszahlen wieder besser in den Griff zu bekommen, führt Mallorca neue Beschränkungen ein. Unter anderem sollen nachts die Strände gesperrt und Parkbesuche verboten werden, weil es in letzter Zeit vermehrt zu nächtlichen Saufgelagen von Jugendlichen gekommen ist - freilich ohne Sicherheitsabstand und Mund-Nasen-Schutz. Laut einer Aussage der Regionalregierung der Baleareninsel könnte die Maßnahme schon am Freitag in Kraft treten.