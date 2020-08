Auch Balearen ab Sonntagmitternacht Risikogebiet

Kontrollen auch abseits der Hauptreiserouten

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) wies darauf hin, dass nun auch vermehrt an den Grenzübergängen in Kärnten und Tirol kontrolliert werde - damit wolle man die derzeit recht beliebten Umgehungsrouten von Urlaubern aus Risikogebieten begrenzen. Nehammer betonte, dass Menschen sehen sollen, „dass das, was angeordnet wird, auch kontrolliert wird“. Derzeit befänden sich in Österreich rund 20.000 Menschen in Quarantäne - bei einem Verstoß dagegen würden die bereits bekannten 1450 Euro Strafe fällig.