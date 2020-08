„Rowdy-Reblaus“ wütet in den Weingärten

Verzweiflung macht sich bei den Winzern in Illmitz im Seewinkel im Burgenland breit: Seit einigen Jahren treibt in den Weingärten ein Unbekannter sein Unwesen, durchtrennt Drähte und Bewässerungsschläuche. Mittlerweile geht der Täter so weit, dass er auch junge Rebstöcke abzwickt, sodass die Pflanze abstirbt. Die Polizei kontrolliert nun verstärkt.