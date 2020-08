Schwere Unwetter hinterließen Spur der Verwüstung

Brenzlige Situation für Taxifahrer

Neben vielen überfluteten Kellern und Feldern wurden auch die Lenker mehrerer Autos vom Starkregen überrascht. Lebensbedrohlich war während der heftigen Schauer die Lage etwa für einen Taxifahrer. Der Chauffeur hatte sich noch rechtzeitig retten können. Sein Fahrzeug musste er in einem Rückhaltebecken stehen lassen. Erst am nächsten Tag konnte der vollkommen in den Wassermassen versunkene Wagen geborgen werden.