Betrieb Kinderporno-Studio: Deutscher (73) in Haft

Videos vor allem in Europa verkauft

Die Polizei untersucht nun, wer die Abnehmer der Videos waren. Diese sollen laut „G1“ per Darknet an Kunden in der ganzen Welt, vor allem in Europa einschließlich Deutschland, verkauft worden sein. Bei den Ermittlungen, die von der deutschen Bundespolizei unterstützt werden, geht es auch um die Beteiligung des Mannes an Sextourismus mit Kindern und Jugendlichen als Opfer. Der 73-Jährige betreibt dem Bericht zufolge für diese Zwecke auch ein Reisebüro.