Finanztricks und andere harte Fakten

Das Hickhack um den Bank-Skandal setzte sich in der Aktuellen Stunde fort. Fazit: Landeshauptmann Hans Peter Doskozil trat klar für eine Untersuchung der Causa auf Bundesebene ein. Hinterfragt werden soll die Rolle von Finanzamt und Staatsanwaltschaft. Schon länger habe, so Doskozil, der Verdacht der Geldwäsche bestanden, Hausdurchsuchung inklusive. Die ÖVP will indes von der Landesregierung alle Akten in Bezug auf die Bank. Die SPÖ will Unterlagen vom Bund wie die Telefonprotokolle von Kanzler Kurz (ÖVP) seit Anfang Juli.