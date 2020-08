Trump attackiert Bidens Vize-Kandidatin frontal

„Mein Vizepräsident gefällt mir viel besser“

Außerdem hielt der Präsident der 55-Jährigen vor, sie sei gegenüber seinem Kandidaten für das Oberste Gericht der USA, Brett Kavanaugh, bei der Anhörung im Senat ganz besonders „bösartig“ gewesen. „Das werde ich nicht so schnell vergessen“, sagte Trump. Der Bestätigungsprozess von Kavanaugh im Senat war 2018 extrem kontrovers, nachdem mehrere Frauen ihn sexueller Übergriffe beschuldigt hatten. Er wurde am Ende knapp mit den Stimmen der Republikaner ernannt. Sein Vizepräsident Mike Pence gefalle ihm viel besser, so Trump. Unter anderem werde dieser von allen religiösen Gruppen respektiert.