Deutscher nach Kajakunfall in Spital verstorben

Der 58-jährige Deutsche, der am Freitag bei Assling in Osttirol nach einem Kajakunfall auf der Drau reanimiert werden musste, ist noch am Freitagabend im Krankenhaus Lienz gestorben. Der Mann war aus bisher unbekannter Ursache gekentert und dann ohne Kajak abgetrieben. Der Notarzt des Notarzthubschraubers hatte ihn noch am Flussufer reanimiert.