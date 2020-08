Bauern könnten die Gewinner der Krise bleiben

Bauern bestätigen Plus in Verkauf und Ansehen

„Ja, der Trend hält an“, sagt auch Carolin Grabner-Hanni vom Steirerhof in Mieming, „auch Urlaubsgäste interessieren sich stärker für unsere Produkte.“ Landwirt Emil Rauch aus Roppen sieht auch einen Sinneswandel in der Bevölkerung: „Die Wertschätzung uns gegenüber ist in meiner Wahrnehmung deutlich gestiegen.“ Josef Glatzl aus Haiming berichtet von vermehrtem Interesse an seinen Produkten von Kollegen, die in der Direktvermarktung nun neu starten. Michael Hölzl von der LK Tirol: „Wir sehen seit Jahren einen Aufwärtstrend, dieser wurde durch die Krise weiter verstärkt.“ Der Boom sei etwas abgeflacht, tirolweit sehe man aber ein höheres Niveau als vorher. Auch eine Boku-Umfrage belegt: Für 90% der Österreicher ist der Fortbestand der heimischen Bauern aktuell wichtiger als vor Covid 19.