Kulturszene passt sich dem Virus an

Eines haben viele Veranstaltungen gemeinsam. Der Sicherheitsabstand und alle Hygienevorschriften werden penibel eingehalten. So auch vergangenes Wochenende beim „Blues & More Festival“ in der Burgarena Schlaining. Die Konzerte waren restlos ausverkauft. Doch die Sitzränge konnten nur mit der Hälfte der möglichen Zuschauer besetzt werden.