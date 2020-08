Großbrand östlich von Los Angeles außer Kontrolle

Betroffen sind die Bezirke Riverside und San Bernardino östlich von Los Angeles. Rund 2200 Feuerwehrleute kämpften mit Unterstützung von Löschhubschraubern gegen die Flammen, teilte die Forstverwaltung am Sonntag mit. Das Feuer dehnte sich auf steilen und für die Einsatzkräfte unzugänglichen Hügeln aus. Auch Hitze, große Trockenheit und starker Wind erschwerten die Löscharbeiten. An den Wetterverhältnissen werde sich in den kommenden Tagen nichts ändern, warnten Meteorologen.