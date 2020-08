Leser über Amazon: „Keine Maske, kein Stress“

Leser Liederbuch versucht, hier langfristiger zu denken. „Online billiger kaufen ist verlockend. Aber was, wenn unsere Wirtschaft irgendwann am Boden liegt, wer hat dann noch Geld, um die im Ausland billiger hergestellten Artikel zu kaufen?“, zeigt er sich besorgt. Senftube sieht die Ursache für das Unternehmenswachstum bei den Maßnahmen der Regierung: „Danke an unsere geliebte Regierung, dass sie mit ihren Maßnahmen den großen Konzern noch größer gemacht haben und die Kleinen ruinieren“, kommentiert er ironisch.