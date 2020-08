Sex-Attacke in OÖ: Verdächtiger in Italien gefasst

Der vorerst unbekannte Mann schlief am 26. Mai gegen 1.30 Uhr früh im Wartebereich des Bahnhofgebäudes in Vöcklabruck. Als er sein späteres Opfer, eine 18-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck, sah, verfolgte er die Jugendliche. Er soll die junge Frau zunächst an der Oberbekleidung und im Gesäßbereich begrapscht haben.