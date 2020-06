OÖ: Zeugenaufruf nach versuchter Vergewaltigung

Wer kennt diesen Mann? Er wird beschuldigt, am 26. Mai 2020 gegen 1.30 Uhr am Bahnhof im oberösterreichischen Vöcklabruck eine versuchte Vergewaltigung begangen zu haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Vöcklabruck unter 059/133-4160. Diese werden vertraulich behandelt.