Ein Provisorium für die Leitzentrale der Polizei

Das laute Getöse an Störgeräuschen in der Landesleitzentrale hat sich gelegt. Nachdem jetzt der Klagenfurter Digitalfunk abgekoppelt wurde, sind halbwegs normale Funkmeldungen möglich. Es gibt nämlich drei Funkkreise; Klagenfurt. Ober- und Unterkärnten. Klagenfurter Beamte, die 40 Prozent der Einsätze des Landes abarbeiten, können Statusmeldungen wieder per Knopfdruck digital melden.