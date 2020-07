Garmin bestätigt Ransomware-Angriff nach Ausfällen

Wie Garmin in einer Pressemitteilung ausführte, seien infolge des Angriffs viele Online-Dienste unterbrochen worden, „darunter Website-Funktionen, Kunden-Support, kundenorientierte Anwendungen und Unternehmenskommunikation“. Man habe sofort damit begonnen, die Art des Angriffs zu bewerten und Abhilfe zu schaffen. Die betroffenen Systeme würden derzeit wiederhergestellt, „und wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten Tagen zum normalen Betrieb zurückkehren“, so Garmin.