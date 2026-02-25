Wo die Achillesferse unseres Wohlstands liegt

Invasion schon 2027 möglich

TSMC hat inzwischen eine Chipfabrik im US-Bundesstaat Arizona gebaut, weitere Werke sind in Planung. Abnehmer für die Produkte ist Nvidia. Die Endfertigung findet zwar weiter in Taiwan statt, es ist aber ein Schritt weg von der Abhängigkeit. Auch in Europa wird ein wenig entgegengesteuert: Gemeinsam mit dem taiwanesischen Chiphersteller TSMC bauen die Unternehmen Infineon, Bosch und der niederländische Hersteller NXP Semiconductors eine Halbleiterfabrik in Dresden. Der Produktionsstart ist für Herbst 2027 geplant. Das US-Militär hält es für möglich, dass Chinas Staatschef Xi Jinping im selben Jahr die Invasion Taiwans befiehlt.