Samsung enthüllt seine neue Smartphone-Generation

Privacy Display

Das Display des Ultra weist übrigens eine Besonderheit auf, sorgt eine Steuerung der Lichtstreuung der Pixel doch dafür, dass Inhalte für die Nutzer klar, hell und gut erkennbar angezeigt werden, während sie für andere nur eingeschränkt sichtbar sind. Anders als bei herkömmlichen aufklebbaren Sichtschutzfolien soll dieses sogenannte Privacy Display die volle Bildqualität aus allen Blickwinkeln bieten, wenn die Funktion deaktiviert ist. Nutzer sollen individuell einstellen können, wann die Funktion aktiviert wird – zum Beispiel bei der PIN-Eingabe oder beim Öffnen bestimmter Apps.