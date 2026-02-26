Vorteilswelt
Innovation aus Japan

Waschmaschine für den Menschen geht in den Verkauf

Elektronik
26.02.2026 10:38
Die Konstruktion reinigt Insassen binnen 15 Minuten von Kopf bis Fuß.
Die Konstruktion reinigt Insassen binnen 15 Minuten von Kopf bis Fuß.(Bild: AFP/KAZUHIRO NOGI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Hightech-Toiletten, die auf Knopfdruck den Allerwertesten spülen und trocken föhnen, gehören in Japan zum Alltag. Seit Neustem gibt es nun auch eine Waschmaschine, die gleich den ganzen Menschen säubert – in 15 Minuten, von Kopf bis Fuß, inklusive Trockenvorgang.

Sobald man sich in die 2,3 Meter lange „Mirai Human Washing Machine“ gelegt hat und die Luke schließt, strömt warmes Wasser ein. Die Reinigung erfolgt mit ultrafeinen Mikrobläschen. Während die „menschliche Waschmaschine“ zusätzlich entspannende Bilder und Musik bietet, erfassen Sensoren Daten zum Gesundheitszustand der Nutzerin oder des Nutzers.

Die Menschen-Waschmaschine scheint Spaß zu machen, ist aber alles andere als günstig.
Die Menschen-Waschmaschine scheint Spaß zu machen, ist aber alles andere als günstig.(Bild: AP/Eugene Hoshiko)

Das von der Firma Science aus Osaka entwickelte Gerät, das im vergangenen Jahr bei der dortigen Weltausstellung vorgestellt worden war, soll unter anderem im Pflegebereich eingesetzt werden. Der Preis von 60 Millionen Yen (326.000 Euro) entspricht dem eines Sportwagens.

