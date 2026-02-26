Waschmaschine für den Menschen geht in den Verkauf

Hightech-Toiletten, die auf Knopfdruck den Allerwertesten spülen und trocken föhnen, gehören in Japan zum Alltag. Seit Neustem gibt es nun auch eine Waschmaschine, die gleich den ganzen Menschen säubert – in 15 Minuten, von Kopf bis Fuß, inklusive Trockenvorgang.
Sobald man sich in die 2,3 Meter lange „Mirai Human Washing Machine“ gelegt hat und die Luke schließt, strömt warmes Wasser ein. Die Reinigung erfolgt mit ultrafeinen Mikrobläschen. Während die „menschliche Waschmaschine“ zusätzlich entspannende Bilder und Musik bietet, erfassen Sensoren Daten zum Gesundheitszustand der Nutzerin oder des Nutzers.
Das von der Firma Science aus Osaka entwickelte Gerät, das im vergangenen Jahr bei der dortigen Weltausstellung vorgestellt worden war, soll unter anderem im Pflegebereich eingesetzt werden. Der Preis von 60 Millionen Yen (326.000 Euro) entspricht dem eines Sportwagens.
