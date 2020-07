Grüner Wasserstoff als Wundermittel gegen CO2

„Das Land Kärnten setzt einen Schwerpunkt auf die Entwicklung von Projekten, um grünen Wasserstoff sowohl in der Mobilität als auch in der Industrie voranzutreiben“, so Kärntens Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig Montag bei der Präsentation eines „europaweit führenden Projektes“ zur H2-Nutzung.