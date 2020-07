Einbruch im Bad und bei Sportklub

Erneut sorgt eine Einbruchsserie in Schattendorf für Verunsicherung. In der Nacht zum Sonntag waren unbekannte Täter in das Kassengebäude und das Restaurant des Freibades sowie in die Kantinen des Tennisklubs und des Fußballvereines eingestiegen. Die Kriminellen hatten es offenbar auf Bargeld abgesehen.