Retourkutsche: China lässt US-Konsulat schließen

Es ist eine Retourkutsche: Als Reaktion auf die angeordnete Schließung eines chinesischen Konsulats in der texanischen Hauptstadt Houston hat die Führung in Peking nun ihrerseits die USA aufgefordert, ihre diplomatische Vertretung in der südwestchinesischen Stadt Chengdu zu schließen. Die Lizenz zum Betrieb der Auslandsvertretung werde entzogen, teilte das chinesische Außenministerium am Freitag mit.