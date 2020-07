Ein „Feitl“ aus dem „Biri“

Außergewöhnliche, von Hand bearbeitete Taschenmesser stellt Christoph Graf aus Stoob in seiner Werkstatt her. Der gelernte Baukeramiker steckt viel Liebe und Arbeit in jedes einzelne seiner „Feitl“. Was gewissermaßen als Spielerei begann, hat sich zu einem zweiten Standbein entwickelt. Die scharfen Klingen werden als Gebrauchsgegenstand aber auch als Sammlerstück geschätzt.