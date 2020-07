Kim Kardashian bittet um Mitgefühl für Kanye West

In einigen der mittlerweile gelöschten Twitter-Mitteilungen erhob West auch Vorwürfe gegen seine Frau. Unter anderem meinte er, sie würde sich von ihm scheiden lassen und dass sie ihn gemeinsam mit ihrer Mutter Kris Jenner in die Psychiatrie einweisen lassen wollte. Sie seien mit Ärzten zu ihm nach Cody in Wyoming geflogen, die ihn einsperren sollten. Es heißt, dass der Musiker sich dort in einer Art Bunker vor seiner Frau und seiner Schwiegermutter versteckt haben soll.