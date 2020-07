Türkis-grüner Streit um Anonymität im Netz

Gemeinsam haben die Frauen in der türkis-grünen Regierung dem Hass im Netz den Kampf angesagt. Am Montag startet die ressortübergreifende Taskforce. Doch noch sind sich die Parteien nicht in allen Punkten einig. Gestritten wird, ob die Anonymität bestehen bleibt oder ob sich die Poster auf den sozialen Plattformen mit einem Identitätsnachweis registrieren müssen.