Übung macht den Meister

Egal, ob bei Waldbränden, Hochwasser oder auch bei drohenden Dammbrüchen – der Flugdienst der heimischen Florianis ist innerhalb kürzester Zeit zum Einsatz bereit. Damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt, knattern am Gelände des Landesfeuerwehrverbandes in Tulln bald wieder die Rotoren der nahe stationierten Black-Hawk-Hubschrauber des Bundesheeres. Zwischen Juli und August wird an mehreren Tagen die entsprechende lebensrettende Hilfe aus der Luft geübt. Anrainer-Beschwerden sind wohl dabei leider inklusive. Die Organisatoren bitten um Nachsicht: „Wir können versichern, dass 90 Prozent der Flugzeiten auf unserem Gelände stattfinden, die Bürger werden geschont.“