Bonus soll Abwanderung aus Gemeinden stoppen

Neu mit 2021 ist der Zuschuss in Orten, in denen die Bevölkerung zurückgeht. Wer dort baut oder saniert, erhält bis zu 15.000 Euro Darlehenserhöhung. Dadurch sollen strukturschwache Regionen aufgewertet werden. „Wir setzen Anreize, in Gemeinden, die von Abwanderung bedroht sind, zu bleiben oder in diese zu ziehen“, erklärt Wohnbaulandesrat Heinrich Dorner. Höhere Förderungen gibt es künftig auch für bodenverbrauchssparendes Bauen. Die Bodenversiegelung und der „Fleckerlteppich“ außerhalb der besiedelten Gebiete sollen eingedämmt werden.