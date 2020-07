Extrem seltene Cross-River-Gorillas fotografiert

In Nigeria haben Tierschützer extrem seltene Cross-River-Gorillas und ihre Jungtiere fotografiert. Die Gruppe wurde in den abgelegenen Mbe-Bergen im Süden des Landes von Kamerafallen abgelichtet. Die Primaten sind vom Aussterben bedroht, laut Weltnaturschutzunion gibt es nur noch etwa 300 Tiere. Das liegt vor allem an Wilderei und dem Verlust von Lebensraum.