Zwei Gefahrenstellen durch Markierungen entschärft

Die Mutter von drei Kindern hat bei Bürgermeister Martin Treffner und dem Leiter der Straßenbauabteilung, Johannes Lammer, Alarm geschlagen. Stadtchef Treffner: „Wir haben uns sofort ausgeredet und in Absprache mit dem Land darauf geeinigt, geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Leider halten sich in diesem Bereich der Ortschaft nur wenige Lenker an das Tempolimit von 50 km/h.“