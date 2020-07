Stars lachen über Wests Präsidentschaftskandidatur

Ein Insider ist sich gegenüber „Us Weekly“ sicher: „Kanye plant das schon seit Jahren und Kim wusste davon. Sie unterstützt seine Aspirationen voll und ganz.“ Aber ob aus dem Traum wirklich was werden kann? Da die republikanischen und demokratischen Vorwahlen bereits gelaufen sind und Donald Trump sowie Joe Biden als Gewinner feststehen, müsste Kanye als unabhängiger Kandidat gegen beide antreten. Laut eines weiteren Insiders hat West bislang noch nicht offiziell in den US-Bundesstaaten seine Kandidatur deklariert - und hat bereits den Terminabschluss in Indiana, New York und Texas verpasst.