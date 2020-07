Kanye West kündigt Präsidentschaftskandidatur an

Elon Musk als Vize?

Ob er tatsächlich noch in diesem Herbst gegen Amtsinhaber Donald Trump, der sich im November um eine Wiederwahl bewirbt, ins Rennen ziehen würde, ließ West offen. Der Rapper machte keine weiteren Angaben. Sein Tweet führte allerdings schnell zu einer Flut von Reaktionen. „Du hast meine volle Unterstützung!“, schrieb Tesla-Chef Elon Musk in einer Antwort an West. Gerüchten zufolge könnte der exzentrische Milliardär erwägen, als Vizepräsident Wests ins Rennen zu gehen.