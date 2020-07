Meghan und Harry „müssten dringend Geld verdienen“

Getrübte Stimmung

Der langsame Start könnte auch dazu beitragen, dass die Stimmung im Hause Sussex getrübt sein soll. Die „Daily Mail“ will aus dem Bekanntenkreis des Paares, das derzeit in der 18-Millionen-Dollar-Villa von Tyler Perry residiert, erfahren haben, dass Meghan und Harry sich noch nicht wirklich in Los Angeles eingelebt haben. Besonders der 35-jährige Prinz soll darunter leiden, dass seine Familie so weit weg ist. Es heißt, dass Harry an Prinz Williams Geburtstag am 21. Juni sehr traurig gewesen sei.