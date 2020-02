Die Queen stoppt die Pläne von Harry und Meghan

Angeblich zeigt auch die US-Bank Goldman Sachs Interesse an Prinz Harry und will ihn zum Gastredner für Veranstaltungen haben. Für einen Auftritt bei einer Veranstaltung der US-amerikanische Bank JP Morgan Chase in Miami sollen Harry und Meghan bis zu 900.000 Euro kassiert haben. Die Ex-Schauspielerin ist zudem Berichten zufolge in Verhandlung mit Netflix und Disney.