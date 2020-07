Identität des Toten vom Dobratsch ist geklärt

Ein Hüttenwirt hatte im Oktober 2018 bei der Polizei Alarm geschlagen, dass auf dem Rosstratten-Parkplatz seit Tagen ein verlassener Pkw stehe. „Unsere Erhebungen ergaben, dass der Wagen auf einen 67-jährigen Deutschen namens Sandro C. angemeldet ist, der sich schon länger in Österreich aufgehalten hat“, so ein Polizist. Tagelang hatten Einsatzkräfte damals den Dobratsch abgesucht - jedoch ohne Erfolg.